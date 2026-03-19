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Zum Weltwassertag wird am Sonntag durch die Sächsischen Staatsbäder in die Badelandschaft im Albert-Bad Bad Elster eingeladen.
Zum Weltwassertag wird am Sonntag durch die Sächsischen Staatsbäder in die Badelandschaft im Albert-Bad Bad Elster eingeladen. Foto: Laura Krauss/SSB
Die Osterkrone wird am Sonntag, 14 Uhr in Posseck aufgestellt. Der Heimatverein Posseck lädt ein.
Die Osterkrone wird am Sonntag, 14 Uhr in Posseck aufgestellt. Der Heimatverein Posseck lädt ein. Foto: Eckhard Sommer/Archiv
Die Eva Coyle Band tritt am Sonntag, 19 Uhr zu „Irish Heartbeat“ im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Die Eva Coyle Band tritt am Sonntag, 19 Uhr zu „Irish Heartbeat“ im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Foto: Joe Chapman
Zum Weltwassertag wird am Sonntag durch die Sächsischen Staatsbäder in die Badelandschaft im Albert-Bad Bad Elster eingeladen.
Zum Weltwassertag wird am Sonntag durch die Sächsischen Staatsbäder in die Badelandschaft im Albert-Bad Bad Elster eingeladen. Foto: Laura Krauss/SSB
Die Osterkrone wird am Sonntag, 14 Uhr in Posseck aufgestellt. Der Heimatverein Posseck lädt ein.
Die Osterkrone wird am Sonntag, 14 Uhr in Posseck aufgestellt. Der Heimatverein Posseck lädt ein. Foto: Eckhard Sommer/Archiv
Die Eva Coyle Band tritt am Sonntag, 19 Uhr zu „Irish Heartbeat“ im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Die Eva Coyle Band tritt am Sonntag, 19 Uhr zu „Irish Heartbeat“ im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Foto: Joe Chapman
Oberes Vogtland
Vogtland-Tipps zum Wochenende: Wassertag, Oster-Vorfreude, Musical
Redakteur
Von Ronny Hager
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In Bad Elster gastieren Gymnasiasten, Die Seilschaft und Musiker zum St. Patrick‘s Day, in Landwüst, Eubabrunn und Posseck wird es österlich, und Bad Brambach lädt zu Sauna- und Musikgenuss.

Weltwassertag: Am Sonntag ist in der Badelandschaft in Albert-Bad Programm zum Weltwassertag. Dazu gehören 11, 13 und 16 Uhr kostenlose Wassergymnastik, ein Malwettbewerb für Kinder zum Thema Wasser, der sonst nicht erlaubte gemeinsame Sprung ins Wasser (18 Uhr) und Schwimmen bei Kerzenschein ab 18.30 Uhr. In der Badelandschaft Bad Brambach ist...
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