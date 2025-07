Vogtland: Trotz Vollsperrung durch die Baustelle - Bürgermeister fast umgefahren

Uneinsichtige Autofahrer bringen Straßenbauer und früheres Ende der Bauzeit in Gefahr. Trotz Vollsperrung geht es mit Vollgas durch die Baustelle auf der Bundesstraße im Vogtland.

„Es ist einfach nur schlimm, was in diesem Deutschland los ist“, sagt Muldenhammers Bürgermeister Wolfgang Schädlich fassungslos. „Jeder denkt nur an sich, ohne Rücksicht auf Verluste.“ Seit dem 23. Juni bekommt die Bundesstraße 283 zwischen dem Abzweig Auerbach/Klingenthal und dem Ortsausgang Jägersgrün in Fahrtrichtung...