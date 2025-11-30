Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anett Brand aus Chemnitz (dritte von rechts) und ihre Freunde aus Zschopau sowie Bernd Stepahn (rechts) aus Leisnig waren vom ersten Adventszauber begeistert.
Anett Brand aus Chemnitz (dritte von rechts) und ihre Freunde aus Zschopau sowie Bernd Stepahn (rechts) aus Leisnig waren vom ersten Adventszauber begeistert. Bild: Christian Schubert
Zum Adventszauber auf dem Kirchplatz in Bad Elster spielten Mitglieder des Posaunenchors der Kirchgemeinde weihnachtliche Lieder.
Zum Adventszauber auf dem Kirchplatz in Bad Elster spielten Mitglieder des Posaunenchors der Kirchgemeinde weihnachtliche Lieder. Bild: Christian Schubert
Zum ersten Adventszauber war der Kirchplatz in Bad Elster mit Besuchern sehr gut besucht.
Zum ersten Adventszauber war der Kirchplatz in Bad Elster mit Besuchern sehr gut besucht. Bild: Christian Schubert
Ute Fleißner (im Bild) vom Verein SG Medizin Bad Elster schenkte beim ersten Adventszauber auf dem Kirchplatz in Bad Elster wie am Fließband Soljanka aus.
Ute Fleißner (im Bild) vom Verein SG Medizin Bad Elster schenkte beim ersten Adventszauber auf dem Kirchplatz in Bad Elster wie am Fließband Soljanka aus. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Voller Kirchplatz in Bad Elster: So gut kam der erste Adventszauber an
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bad Elster startete am Samstag in die Vorweihnachtszeit. Zwischen Glühwein und Soljanka und weihnachtlichen Klängen zog es rund 400 Besucher zum ersten Adventszauber auf den vollen Kirchplatz.

Ein voller Erfolg war die erste von drei Adventszauber-Veranstaltungen am Samstag auf dem Kirchplatz in Bad Elster. Rund 400 Besucher waren auf dem neu gestalteten Areal zwischen St. Trinitatiskirche und Rathaus anwesend. Damit startete die Kur- und Festspielstadt mit einer Veranstaltung in die Adventszeit, die es bisher noch nicht gegeben hatte.
