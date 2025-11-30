Voller Kirchplatz in Bad Elster: So gut kam der erste Adventszauber an

Bad Elster startete am Samstag in die Vorweihnachtszeit. Zwischen Glühwein und Soljanka und weihnachtlichen Klängen zog es rund 400 Besucher zum ersten Adventszauber auf den vollen Kirchplatz.

Ein voller Erfolg war die erste von drei Adventszauber-Veranstaltungen am Samstag auf dem Kirchplatz in Bad Elster. Rund 400 Besucher waren auf dem neu gestalteten Areal zwischen St. Trinitatiskirche und Rathaus anwesend. Damit startete die Kur- und Festspielstadt mit einer Veranstaltung in die Adventszeit, die es bisher noch nicht gegeben hatte.