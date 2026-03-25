Vom Tüftler zum Top-Unternehmen im Vogtland: Die Erfolgsgeschichte von IK Elektronik

Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links). Foto: Daniela Hommel-Kreißl

Maximilian Eger hat mit anderen während seiner Azubi-Zeit ein Modell zur Fertigung entwickelt. Damit präsentiert sich IK Elektronik bei Messen. Foto: Daniela Hommel-Kreißl

Der Klingenthaler Jakob Küffner ist das jüngste Talent der Firma. Er absolviert ein duales Studium. Foto: Daniela Hommel-Kreißl