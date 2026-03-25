Vom Tüftler zum Top-Unternehmen im Vogtland: Die Erfolgsgeschichte von IK Elektronik

Oberes Vogtland
Vor 30 Jahren gründete Jan-Erik Kunze das auf Funkelektronik spezialisierte Unternehmen in Hammerbrücke. In 500 Produkten steckt heute IK-Technik. Durch vielfältige Entwicklungen ist die Firma stabil unterwegs.
Die Erfolgsgeschichte der IK Elektronik GmbH in Hammerbrücke begann an einer zerschrammten Werkbank auf einem Dachboden. Heute ist der Dienstleister für Entwicklung und Fertigung Arbeitgeber für 50 Männer und Frauen in Muldenhammer und Dresden.
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