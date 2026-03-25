Vom Tüftler zum Top-Unternehmen im Vogtland: Die Erfolgsgeschichte von IK Elektronik

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Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links).
Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links). Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Maximilian Eger hat mit anderen während seiner Azubi-Zeit ein Modell zur Fertigung entwickelt. Damit präsentiert sich IK Elektronik bei Messen.
Maximilian Eger hat mit anderen während seiner Azubi-Zeit ein Modell zur Fertigung entwickelt. Damit präsentiert sich IK Elektronik bei Messen. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Der Klingenthaler Jakob Küffner ist das jüngste Talent der Firma. Er absolviert ein duales Studium.
Der Klingenthaler Jakob Küffner ist das jüngste Talent der Firma. Er absolviert ein duales Studium. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
IK Elektronik in Hammerbrücke steht seit 30 Jahren für moderne Technik und Innovation. In über 500 Produkten sind bislang IK-Entwicklungen verbaut.
IK Elektronik in Hammerbrücke steht seit 30 Jahren für moderne Technik und Innovation. In über 500 Produkten sind bislang IK-Entwicklungen verbaut. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links).
Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links). Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Maximilian Eger hat mit anderen während seiner Azubi-Zeit ein Modell zur Fertigung entwickelt. Damit präsentiert sich IK Elektronik bei Messen.
Maximilian Eger hat mit anderen während seiner Azubi-Zeit ein Modell zur Fertigung entwickelt. Damit präsentiert sich IK Elektronik bei Messen. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Der Klingenthaler Jakob Küffner ist das jüngste Talent der Firma. Er absolviert ein duales Studium.
Der Klingenthaler Jakob Küffner ist das jüngste Talent der Firma. Er absolviert ein duales Studium. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
IK Elektronik in Hammerbrücke steht seit 30 Jahren für moderne Technik und Innovation. In über 500 Produkten sind bislang IK-Entwicklungen verbaut.
IK Elektronik in Hammerbrücke steht seit 30 Jahren für moderne Technik und Innovation. In über 500 Produkten sind bislang IK-Entwicklungen verbaut. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Vom Tüftler zum Top-Unternehmen im Vogtland: Die Erfolgsgeschichte von IK Elektronik
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Vor 30 Jahren gründete Jan-Erik Kunze das auf Funkelektronik spezialisierte Unternehmen in Hammerbrücke. In 500 Produkten steckt heute IK-Technik. Durch vielfältige Entwicklungen ist die Firma stabil unterwegs.

Die Erfolgsgeschichte der IK Elektronik GmbH in Hammerbrücke begann an einer zerschrammten Werkbank auf einem Dachboden. Heute ist der Dienstleister für Entwicklung und Fertigung Arbeitgeber für 50 Männer und Frauen in Muldenhammer und Dresden.
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Daniela Hommel-Kreißl
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