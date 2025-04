Von Florenz ins Vogtland: Italienerin leitet jetzt die Musikschule Oelsnitz

Nach 37 Jahren verabschiedet sich Ulrike Persing in den Ruhestand. Sie übergibt die Leitung der Musikschule Oelsnitz an Federica Somigli. Was sie Neues in Oelsnitz etablieren möchte.

Die Harfe ist ihr Instrument und das schon seit vielen Jahren. Federica Somigli möchte dieses Instrument in der Musikschule in Oelsnitz etablieren. Die Italienerin stammt aus Florenz und übernimmt die Leitung der Außenstelle des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck" Plauen in der Sperkenstadt.