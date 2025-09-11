Von Marianne Rosenberg bis Stadtfest Adorf: Das sind die Tipps zum Wochenende fürs Obere Vogtland

Marianne Rosenberg beschließt die Open-Air-Saison im Naturtheater Bad Elster. In Adorf gibt es volles Programm zum Stadtfest. Auf Schloss Voigtsberg ist Mineralienbörse.

Stadt- und Gewerbefest Adorf: In Adorf ist am Wochenende Stadtfest. Volles Programm auf dem Markt gibt es am Samstag ab 10 Uhr. Ein Höhepunkt ist Tanz mit FAB ab 20 Uhr im Festzelt. Integriert ist ein Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr am Samstag von 10 bis 18 Uhr, die Herbstpflanzenbörse im Botanischen Garten am Sonntag von 10 bis 16 Uhr...