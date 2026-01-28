Von Mundharmonika bis Kräuterwanderung: Das plant ein Verein aus dem Vogtland in diesem Jahr

Die Veranstaltungsliste des vogtländischen Heimatvereins Topas ist prall gefüllt. Von der Schauspieler-Lesung bis zur Ü-50-Party ist in diesem Jahr alles dabei, was gute Besucherzahlen verspricht.

Wenn die Vereinsvorsitzende Karla Dunger Ende Februar zur Jahreshauptversammlung des 36 Mitglieder zählenden Heimatvereins ihren Rechenschaftsbericht abgibt, kann sie auch bereits über die ersten Veranstaltungen 2026 berichten. Wenn die Vereinsvorsitzende Karla Dunger Ende Februar zur Jahreshauptversammlung des 36 Mitglieder zählenden Heimatvereins ihren Rechenschaftsbericht abgibt, kann sie auch bereits über die ersten Veranstaltungen 2026 berichten.