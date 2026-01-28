MENÜ
Die Kräuterwanderung mit Wanderführerin Dolores Weck ist fester Bestandteil des Jahresprogramms des Heimatvereins Topas.
Auch in diesem Jahr wird in die Vereinsräume im einstigen Herrenhaus Tannenbergsthal zu Veranstaltungen eingeladen. Am 1. Advent ist auf dem Gelände an der Pyramide Weihnachtsmarkt.
Im Tannenbergsthaler Steingarten wird am 6. Juni zum zweiten Mal ein großes Kinderfest gefeiert. Die Premiere im Vorjahr kam super an.
Oberes Vogtland
Von Mundharmonika bis Kräuterwanderung: Das plant ein Verein aus dem Vogtland in diesem Jahr
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Veranstaltungsliste des vogtländischen Heimatvereins Topas ist prall gefüllt. Von der Schauspieler-Lesung bis zur Ü-50-Party ist in diesem Jahr alles dabei, was gute Besucherzahlen verspricht.

Wenn die Vereinsvorsitzende Karla Dunger Ende Februar zur Jahreshauptversammlung des 36 Mitglieder zählenden Heimatvereins ihren Rechenschaftsbericht abgibt, kann sie auch bereits über die ersten Veranstaltungen 2026 berichten.
