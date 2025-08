Vorfahrtsschild in Hammerbrücke weggerissen

Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Weswegen die Polizei nun ermittelt.

Nach einem Akt von Vandalismus und der Entwendung eines Verkehrszeichens am vergangenen Wochenende in Muldenhammer ermittelt nun die Polizei. Im Zeitraum zwischen Freitag, 25. Juli, etwa 18 Uhr, und Sonntag, 27. Juli, gegen 14 Uhr, haben unbekannte Täter im Ortsteil Hammerbrücke ein Verkehrszeichen weggerissen. Die Täter tobten sich an einem...