Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Von Ronny Hager
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.

Hat das Waldbad Triebel eine Chance, wenn seine Sanierung und Rettung auf mehr Schultern verteilt wird? Geht es nach dem Bösenbrunner Gemeinderat Thomas Schönweiß (Action Bürger Schönbrunn), sollte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz dabei nicht abseits stehen. In der Gemeinschaft arbeiten seit dem Jahr 2000 Triebel, Eichigt, Bösenbrunn und...
