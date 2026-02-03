MENÜ
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf, hat den Pokal für den zweiten Platz zur Wahl des Vogtländer des Jahres erhalten.
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf, hat den Pokal für den zweiten Platz zur Wahl des Vogtländer des Jahres erhalten. Bild: Christian Schubert
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota wurde von den „Freie Presse“-Lesern als Vogtländer des Jahres 2025 auf den 3. Platz gewählt.
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota wurde von den „Freie Presse“-Lesern als Vogtländer des Jahres 2025 auf den 3. Platz gewählt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Wahl zum Vogtländer des Jahres: Zwei Männer freuen sich über ihre Pokale
Redakteur
Von Tino Beyer
Steffen Dietz und Frank Behrendt haben ihre Pokale für die Plätze 2 und 3 erhalten.

Mehr als 1000 Stimmen haben die Leser der „Freien Presse“ in den Tagen zwischen den Jahren bei der Wahl zum Vogtländer des Jahres 2025 abgegeben. Die Plätze 2 und 3 gingen dabei ins Obere Vogtland - jetzt haben der zweitplatzierte Steffen Dietz (links) und Frank Behrendt als Dritter ihre Pokale erhalten. Steffen Dietz konnte unter den zehn...
