Waldbad Adorf startet am Donnerstag in die Saison

In den Sommermonaten ist täglich neun Stunden geöffnet. Die Freizeitanlage bietet außerdem wieder Seepferdchen-Kurse und einen Imbiss.

Das Waldbad Adorf startet am 12. Juni in die Freibad-Saison. In den Sommermonaten ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Wetterbedingte Schließungen behält sich die Stadt vor und will darüber auf www.adorf-vogtland.de und in den sozialen Medien informieren. Der Tages-Eintritt beträgt 3,50 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder bis zur...