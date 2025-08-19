Wanderung im Vogtland: Umgehängte Markierungsfädchen sorgen für Unmut

Oberes Vogtland
Die Bad Brambacher Wanderung konnte ihre Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.
Die 6. Bad Brambacher Wanderung „Natur und Geschichte“ am Sonntag wurde zu einem vollen Erfolg. Bei idealem Wetter nahmen 150 Wanderinnen und Wanderer die angebotenen Strecken an, was einer Verdoppelung der Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hat der Veranstalter informiert. Die kürzere, 8 Kilometer-Strecke nahmen 80...
