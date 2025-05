Warum die Tradition des Flößens im Vogtland nicht in Vergessenheit gerät

Das Flößerfest in Muldenberg lockte am Himmelfahrtstag Besucherscharen an. Ihnen wurde unter anderem demonstriert, wie früher Holz geflößt wurde. Zum Programm gehörte auch ein Handwerkermarkt.

Niemand der Schaulustigen – vor allem jene, die sich direkt am Ufer des Floßgrabens ein gemütliches Plätzchen gesucht hatten – sollte sich hinterher beschweren, er sei nicht gewarnt worden. Schließlich verkündete Bernd Kramer, Vorsitzender des Flößervereins, lautstark und rechtzeitig: „Vorsicht, es könnte sehr nass werden!"...