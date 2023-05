Warum die Weiße Elster in Bad Elster bald trockengelegt wird

Bad Elster.

Der Flusslauf der Weißen Elster in Bad Elster wird ab 28. Juni zur Baustelle. Dann werden zwischen Gondelteich und Albertbad Schäden an Gewässerbett und der Uferbefestigung behoben, wie die Stadtverwaltung Bad Elster informiert. So seien derzeit teilweise Natursteinplatten der Sohlbefestigung lose oder fehlen. Auch befänden sich verschiedene Fremdkörper und Sedimente im Gewässerbett. Die Arbeiten werden durch Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung ausgeführt. Vor Baubeginn wird das Flussbett im betreffenden Bereich trockengelegt, das Wasser durch einen vorhandenen Umflutkanal umgeleitet. Auch Fische und Wassertiere im Baubereich sollen geborgen und umgesetzt werden. Diese Aufgabe übernimmt der Anglerverband Südsachsen. Die Arbeiten dauern bis Ende August. (tb)