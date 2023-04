Warum ein 41-Jähriger am Bahnhof Oelsnitz verhaftet wurde

Oelsnitz.

Einen 41-jährigen Mann hat die Bundespolizei am Montagnachmittag am Oelsnitzer Bahnhof festgenommen. Die vorangegangene Kontrolle des in Erfurt geborenen Mannes ohne festen Wohnsitz ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft sowie ein weiterer zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bestehen. Beide wurden laut Bundespolizei wegen besonders schwerer Fälle von Diebstahl erlassen. Weitere Fahndungsausschreibungen zum 41-Jährigen hatten eine Aufenthaltsermittlung wegen schwerer Brandstiftung sowie die Pfändung von Wertgegenständen bis zu einer Höhe von knapp 3000 Euro zum Inhalt.