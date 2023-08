Warum im vogtländischen Oelsnitz ein Bagger mitten in der Weißen Elster steht

Diese Baustelle in Oelsnitz hat es in sich: Vor allem diejenigen bekommen sie mit, die regelmäßig die Brückenstraße von der Ortsumgehung in den Stadtteil Raschau benutzen. Mitten in der Weißen Elster ist schwere Technik am Werk. Aufklärung über die Arbeiten gibt es von der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft...