Warum nicht in Betrieb? Rätselraten um Funkmast im Vogtland

Oberes Vogtland
Seit gut einem Jahr steht an der Oberwürschnitzer Straße in Willitzgrün ein Sendemast von Telefonicá. In der Gemeinde wird gemutmaßt, dass er gar nicht ans Netz geht. Was sagt der Mobilfunkanbieter?
Was wird aus dem Stahlgitter-Funkmast des Mobilfunkanbieters Telefonicá an der Straße von Willitzgrün nach Oberwürschnitz? Gut ein Jahr nach dem Bau gibt es in der Gemeinde Mühlental Rätselraten, wann er ans Netz geht. Antworten darauf gab es laut Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) bisher nicht, nur Mutmaßungen....
