Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Telefonicá-Mast oberhalb von Willitzgrün gibt Rätsel auf.
Der Telefonicá-Mast oberhalb von Willitzgrün gibt Rätsel auf. Bild: Ronny Hager
Der Telefonicá-Mast oberhalb von Willitzgrün gibt Rätsel auf.
Der Telefonicá-Mast oberhalb von Willitzgrün gibt Rätsel auf. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Warum nicht in Betrieb? Rätselraten um Funkmast im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit gut einem Jahr steht an der Oberwürschnitzer Straße in Willitzgrün ein Sendemast von Telefonicá. In der Gemeinde wird gemutmaßt, dass er gar nicht ans Netz geht. Was sagt der Mobilfunkanbieter?

Was wird aus dem Stahlgitter-Funkmast des Mobilfunkanbieters Telefonicá an der Straße von Willitzgrün nach Oberwürschnitz? Gut ein Jahr nach dem Bau gibt es in der Gemeinde Mühlental Rätselraten, wann er ans Netz geht. Antworten darauf gab es laut Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) bisher nicht, nur Mutmaßungen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
12:00 Uhr
1 min.
Raserei an Fleischerei im Vogtland: Ruf nach Tempo 30
Für die Oberwürschnitzer Straße in Willitzgrün wird der Ruf nach Tempo 30 laut.
In Willitzgrün sind viele Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Nun gibt es einen Vorstoß im Gemeinderat.
Ronny Hager
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
19.08.2025
4 min.
Noch lange nicht fertig: Mühlentals Bürgermeister tritt wieder an
Seit 2019 ist Heiko Spranger Bürgermeister der Gemeinde Mühlental. Er kandidiert erneut.
Heiko Spranger (55) strebt eine zweite Amtszeit als ehrenamtliches Gemeinde-Oberhaupt an. Wo der Marieneyer für die kommende Zeit Handlungsbedarf sieht, wen er lobt - und was sein oberstes Ziel ist.
Ronny Hager
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Mehr Artikel