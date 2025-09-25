Was am Wochenende im Oberen Vogtland los ist

Oberes Vogtland
In Bad Elster erklimmen „Anatevka“ und Schauspieler Peter Schneider mit einer Rio-Reiser-Hommage die Bühne. Im Zeichen des Herbstes stehen Feste in Tannenbergsthal, Posseck, Oelsnitz und Mühlhausen.
Erfolgsstoff für Bad Elster: Das Broadway-Musical „Anatevka“ kommt auf die Bühne des König-Albert-Theaters. Premiere ist am Freitag, 19.30 Uhr - in der Inszenierung von Kai Anne Schuhmacher mit Solisten, Ballett und Chor der Landesbühnen Sachsen/Elbland-Philharmonie unter Dirigent Florian Merz. Weitere Aufführungen der Geschichte um den...
