Was das Raumfahrtunternehmen OHB mit dem Schönecker Technisat-Werk vorhat

Der Bremer Raumfahrtkonzern hat den Betrieb im Vogtland übernommen. Das wurde am Reformationstag gefeiert. Dabei wurden auch erste Details bekannt, wie es nach der Übernahme weitergeht.

Das Raumfahrtunternehmen OHB will ins Schönecker Technisat-Werk investieren und dort wachsen. Dieses Ziel gab OHB-Vorstandschef Marco Fuchs bei der Übernahmefeier am Freitag in Schöneck aus. OHB übernimmt das Werk im Vogtland. Der Vertrag wurde am Donnerstag am Hauptsitz von Technisat in Daun unterzeichnet. Für konkrete Summen sei es daher...