Was die Kommunalparlamente im Oberen Vogtland beschäftigt

Oberes Vogtland
Die Abgeordneten in Klingenthal entscheiden am Dienstag über Zuschüsse an Vereine sowie für Kinder- und Jugendarbeit. Auch die Räte in Eichigt, Triebel, Bad Brambach und Muldenhammer tagen.
Straffes Programm zum Oktober-Ausklang in den Stadt- und Gemeinderäten des Oberen Vogtlandes. Am Montag macht ab 18.30 Uhr der Gemeinderat Eichigt den Anfang. Er tagt im Schulungsraum der Ebmather Feuerwehr in der Scheune Dreiländereck. Es geht um die Beschaffung eines Feuerwehrautos HLF 20, von Anhängerfahrgestellen für die Feuerwehr sowie um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.