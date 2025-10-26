Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Klingenthal: Im Sitzungssaal des Rathauses tagt am Dienstag, 18 Uhr der Stadtrat.
Klingenthal: Im Sitzungssaal des Rathauses tagt am Dienstag, 18 Uhr der Stadtrat. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Klingenthal: Im Sitzungssaal des Rathauses tagt am Dienstag, 18 Uhr der Stadtrat.
Klingenthal: Im Sitzungssaal des Rathauses tagt am Dienstag, 18 Uhr der Stadtrat. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Was die Kommunalparlamente im Oberen Vogtland beschäftigt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abgeordneten in Klingenthal entscheiden am Dienstag über Zuschüsse an Vereine sowie für Kinder- und Jugendarbeit. Auch die Räte in Eichigt, Triebel, Bad Brambach und Muldenhammer tagen.

Straffes Programm zum Oktober-Ausklang in den Stadt- und Gemeinderäten des Oberen Vogtlandes. Am Montag macht ab 18.30 Uhr der Gemeinderat Eichigt den Anfang. Er tagt im Schulungsraum der Ebmather Feuerwehr in der Scheune Dreiländereck. Es geht um die Beschaffung eines Feuerwehrautos HLF 20, von Anhängerfahrgestellen für die Feuerwehr sowie um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
24.08.2025
2 min.
Bad Brambach regelt, was Bürger zahlen müssen
In Bad Brambach - im Foto Festhalle und Kurparkteich - geht es um Gebühren für die Bürger.
Im Gemeinderat am Mittwoch geht es um Kindertagesstätte, Musikschule oder Hundesteuer. Nächste Woche tagen auch die Kommunalparlamente in Klingenthal, Triebel, Markneukirchen und Muldenhammer.
Ronny Hager
23.09.2025
2 min.
Markneukirchen: Was wird aus Parkplatz Roter Markt?
Um die Neugestaltung des Parkplatzes Roter Markt geht es im Stadtrat Markneukirchen.
Die Neugestaltung des Geländes ist am Mittwoch Thema im Stadtrat. In Bad Brambach geht es um Elternbeiträge für die Kita und höhere Musikschulgebühren, in Muldenhammer wird der Bürgerpreis verliehen.
Ronny Hager
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Mehr Artikel