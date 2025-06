Die Persiluhr am Heppeplatz in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert/Archiv

Die Persiluhr am Heppeplatz in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert/Archiv

Oberes Vogtland 20.06.2025

Was ist mit der Persiluhr los? Aufklärung in Oelsnitz am Sonntag

Eingehüllt und abgebaut: Das Wahrzeichen des Heppeplatzes warf in den vergangenen Tagen Fragen auf. Am 22. Juni geht die Anlage wieder in Betrieb. Graue Planen statt leuchtendes Grün am Oelsnitzer Heppeplatz: Was passiert mit der Persiluhr? Das fragten sich viele Passanten. Die alte Persiluhr war ein beliebter Treffpunkt, die neue kam 2000 auf Initiative älterer Oelsnitzer in die Stadt. Nun war es Zeit für eine umfassende Restaurierung, erklärt Björn Fläschendräger, Vorsitzender der...