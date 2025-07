Was kann man in den Sommerferien im Vogtland unternehmen? Sieben Tipps für kleine Entdecker

Von Minigolf bis Töpferkurs ist im Vogtland in der Ferienzeit vieles im Angebot, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Käppels Floßteich - das kostenfreie Naturerlebnis für Kinder und Erwachsene: Schon der Weg zu Käppels Floßteich in Mühlwand bei Lengenfeld ist ein Naturerlebnis. Aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was Familien am Teich erwartet. Ein großer Spielplatz - Wasserspielplatz inklusive - steht den Kindern hier kostenfrei zur Verfügung....