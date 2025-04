Was sich die Feuerwehr Bad Elster für dieses Jahr wünscht

Stadtwehrleiter Andreas Dietz hat zur Jahreshauptversammlung wichtige Weichenstellungen in diesem Jahr angemahnt.

Obwohl die Feuerwehr von Bad Elster eigentlich „nur“ in einer Kleinstadt für Sicherheit sorgt, so sind die Ansprüche an sie doch höher. Mit den großen Reha-Einrichtungen, Hotels und Pensionen sowie den Kulturstätten betreut sie ein Umfeld mit urbaner Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, dass die Feuerwehr gut aufgestellt ist: personell,...