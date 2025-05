Was wird aus der Bürgermeisterwahl in Bad Brambach im Herbst?

Im Gemeinderat geht es um die Wahl, die am 28. September stattfinden soll. In Oelsnitz werden Bauarbeiten für die Vogtlandsporthalle vergeben, in Mühlental geht es um das Sirenenkonzept.

Wird am 28. September in Bad Brambach ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister für sieben Jahre gewählt? Um diese Frage geht es, wenn am Mittwoch der Gemeinderat des Kurortes zusammentritt. In der öffentlichen Beratung ab 19 Uhr im Ratssaal kommt die Frage auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um die Zukunft Bad Brambachs zur...