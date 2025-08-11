Wegweiser nach „Marktneukirchen“ sorgt im Vogtland für Spott: Neues Schild ist bestellt

Ein Fehler auf einem neuen Wegweiser in Zwota sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Der Fehler soll schnellstmöglich behoben werden.

„Marktneukirchen“ statt Markneukirchen: Ein überflüssiges „t“ auf einem Wegweiser ist seit dem Wochenende großes Thema im Oberen Vogtland. Das Schild wurde am Freitag am Hammerplatz in Zwota aufgestellt – als einer der letzten Arbeitsschritte nach der Sanierung der B 283. Die Arbeiten in Zwota waren kürzlich beendet worden. Kaum war...