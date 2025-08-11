Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach „Marktneukirchen“ statt nach „Markneukirchen“: Das Schild in Zwota ist Gesprächsthema in der Region.
Nach „Marktneukirchen“ statt nach „Markneukirchen“: Das Schild in Zwota ist Gesprächsthema in der Region.
Oberes Vogtland
Wegweiser nach „Marktneukirchen“ sorgt im Vogtland für Spott: Neues Schild ist bestellt
Redakteur
Von Tino Beyer
Ein Fehler auf einem neuen Wegweiser in Zwota sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Der Fehler soll schnellstmöglich behoben werden.

„Marktneukirchen“ statt Markneukirchen: Ein überflüssiges „t“ auf einem Wegweiser ist seit dem Wochenende großes Thema im Oberen Vogtland. Das Schild wurde am Freitag am Hammerplatz in Zwota aufgestellt – als einer der letzten Arbeitsschritte nach der Sanierung der B 283. Die Arbeiten in Zwota waren kürzlich beendet worden. Kaum war...
Mehr Artikel