Weihnachten ist vorbei: Oelsnitz sperrt Marktplatz ab

Der Baum vor dem Rathaus ist abgeschmückt, am Silvestertag wird rund um den Brunnen abgesperrt und Sicherheitspersonal eingesetzt.

Die Stadt Oelsnitz sperrt aus Sicherheitsgründen am Silvestertag den zentralen Bereich des Marktplatzes für das Betreten ab. Das Gebiet mit dem Teppichmuster im Pflaster rund um den Marktbrunnen ist damit tabu. Zudem wird Sicherheitspersonal eingesetzt. Es habe auch den ausdrücklichen Auftrag, bei Störungen zu kontrollieren und einzuschreiten,...