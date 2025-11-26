Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Weihnachtsbaum auf Oelsnitzer Marktplatz aufgestellt
Von Tino Beyer
Eine Fichte aus Hartmannsgrün schmückt den zentralen Platz der Stadt.

Es weihnachtet auf dem Oelsnitzer Marktplatz: Am Mittwoch wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt. Per Tieflader ist die Fichte aus Hartmannsgrün nach Oelsnitz gebracht worden. Spender des Baums ist Familie Koch aus dem Oelsnitzer Ortsteil. Die Fichte misst rund 18 Meter. Abzüglich des im Boden verankerten Stumpfes ragt der Baum exakt 16,10 Meter...
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:00 Uhr
1 min.
Mittwoch: Oelsnitzer Weihnachtsbaum rollt an
Am Mittwochvormittag wird der Oelsnitzer Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt.
Der Baum für den Marktplatz wird im Ortsteil Hartmannsgrün gefällt. Welche Route er ab 9 Uhr in die Innenstadt nimmt.
Ronny Hager
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:10 Uhr
2 min.
Jößnitzerin spendet Weihnachtsbaum für den Plauener Klostermarkt: „Den Vögeln und Fledermäusen ihren Lebensraum zu nehmen, tat mir weh“
Der Weihnachtsbaum auf dem Klostermarkt steht, die Adventszeit kann beginnen.
Festliche Stimmung in Plauen: Der zweite Weihnachtsbaum ist aufgestellt und schmückt die Innenstadt. Wer hinter der Spende steckt und wieso die Fichte jetzt schon vermisst wird.
Louise Wappler
Mehr Artikel