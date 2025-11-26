Weihnachtsbaum auf Oelsnitzer Marktplatz aufgestellt

Oberes Vogtland
Eine Fichte aus Hartmannsgrün schmückt den zentralen Platz der Stadt.
Es weihnachtet auf dem Oelsnitzer Marktplatz: Am Mittwoch wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt. Per Tieflader ist die Fichte aus Hartmannsgrün nach Oelsnitz gebracht worden. Spender des Baums ist Familie Koch aus dem Oelsnitzer Ortsteil. Die Fichte misst rund 18 Meter. Abzüglich des im Boden verankerten Stumpfes ragt der Baum exakt 16,10 Meter...
