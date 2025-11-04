Weihnachtsbaum ersteigert: Hier holt Schönecks Bürgermeister sein Prachtexemplar ab

Die Bürgermeister von Schöneck und Grünbach haben zur Erlbacher Kirwe Weihnachtsbäume ersteigert. Auf der Bühne waren es noch „Krücken“...

Bei einer Gaudi-Versteigerung von Weihnachtsbäumen zur Kirwe in Erlbach erstanden die Bürgermeister Andy Anders aus Schöneck und Ralf Kretzschmann aus Grünbach unter großem Hallo zwei „Krücken“ – und das auch noch zusammen für satte 480 Euro. Sie standen nur stellvertretend für richtige Bäume. Denn jetzt konnten sie sich...