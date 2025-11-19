Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Weihnachtskonzerte des Oelsnitzer Gymnasiums sind beliebt. Das Foto entstand 2017.
Die Weihnachtskonzerte des Oelsnitzer Gymnasiums sind beliebt. Das Foto entstand 2017. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Weihnachtskonzerte in der Festhalle: Große Bühne für die Oelsnitzer Gymnasiasten
Redakteur
Von Ronny Hager
Damit es nach 2024 nicht wieder ausfällt, wagt die Schule den großen Aufschlag: Im Veranstaltungshaus in Plauen zwei Programme an zwei Tagen nacheinander. Dafür engagieren sich auch viele Eltern.

Kein Problem, dann mieten wir halt die Festhalle - so nassforsch ist das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz nicht an die Frage herangegangen, wo die Weihnachtskonzerte 2025 stattfinden sollen. Fakt war zweierlei: Das Stammhaus, die Vogtlandsporthalle Oelsnitz, ist länger als erst geplant Baustelle. Und einen Ausfall der beliebten Konzerte wie 2024...
