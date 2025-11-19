Weihnachtskonzerte in der Festhalle: Große Bühne für die Oelsnitzer Gymnasiasten

Damit es nach 2024 nicht wieder ausfällt, wagt die Schule den großen Aufschlag: Im Veranstaltungshaus in Plauen zwei Programme an zwei Tagen nacheinander. Dafür engagieren sich auch viele Eltern.

Kein Problem, dann mieten wir halt die Festhalle - so nassforsch ist das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz nicht an die Frage herangegangen, wo die Weihnachtskonzerte 2025 stattfinden sollen. Fakt war zweierlei: Das Stammhaus, die Vogtlandsporthalle Oelsnitz, ist länger als erst geplant Baustelle. Und einen Ausfall der beliebten Konzerte wie 2024...