Weinfest, Märkte, Musik: Viel los am Wochenende im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Erstmals veranstaltet der Riedelhof einen Pilztag. In Klingenthal ist „Muha live“, Schöneck feiert Kirmes, in Bad Elster ist Weinfest: Der Veranstaltungsüberblick fürs Obere Vogtland.
Flohmarkt in Oelsnitz: Die dritte Auflage des Oelsnitzer Familien-Flohmarktes des Oelsnitzer Heimatfördervereins steigt am Samstag in Oelsnitz. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr verwandelt sich das Event Center Oelsnitz (ehemaliger Penny) in einen bunten Marktplatz. Alle 40 Verkaufsstände sind bereits gebucht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.