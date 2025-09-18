Weinfest, Märkte, Musik: Viel los am Wochenende im Oberen Vogtland

Erstmals veranstaltet der Riedelhof einen Pilztag. In Klingenthal ist „Muha live“, Schöneck feiert Kirmes, in Bad Elster ist Weinfest: Der Veranstaltungsüberblick fürs Obere Vogtland.

Flohmarkt in Oelsnitz: Die dritte Auflage des Oelsnitzer Familien-Flohmarktes des Oelsnitzer Heimatfördervereins steigt am Samstag in Oelsnitz. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr verwandelt sich das Event Center Oelsnitz (ehemaliger Penny) in einen bunten Marktplatz. Alle 40 Verkaufsstände sind bereits gebucht.