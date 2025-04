Weiterer Einbruch im Oberen Vogtland beschäftigt die Kriminalpolizei

Ist ein Serientäter unterwegs? Am Mittwoch wurde ein Einbruch in Bad Brambach bekannt.

In den vergangenen Tagen meldete die Polizei wiederholt Einbrüche im oberen Vogtland – etwa aus Muldenhammer und Bad Elster. Nun kommt ein weiterer Fall hinzu. Diesmal war ein Wohnhaus in Bad Brambach betroffen. Zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Haus an der Badstraße ein. Sie durchsuchten laut...