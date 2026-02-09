Welche Chancen bietet die Fernwärme in Bad Elster?

Der Stadtrat von Bad Elster hat den Startschuss für eine kommunale Wärmeplanung gegeben. Warum das Thema in Bad Elster besonders relevant ist.

Der Einstieg in eine kommunale Wärmeplanung ist Gesetz - und im Moment überall auf der Tagesordnung von Kommunalparlamenten. In Bad Elster, wo der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls einen Beschluss dazu fasste, ist das Thema aber von besonderer Relevanz - gibt es in der Stadt doch ein Fernheizwerk und die Möglichkeit für...