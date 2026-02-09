MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Fernheizwerk an der Bahnhofstraße in Bad Elster.
Das Fernheizwerk an der Bahnhofstraße in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Das Fernheizwerk an der Bahnhofstraße in Bad Elster.
Das Fernheizwerk an der Bahnhofstraße in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Welche Chancen bietet die Fernwärme in Bad Elster?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat von Bad Elster hat den Startschuss für eine kommunale Wärmeplanung gegeben. Warum das Thema in Bad Elster besonders relevant ist.

Der Einstieg in eine kommunale Wärmeplanung ist Gesetz - und im Moment überall auf der Tagesordnung von Kommunalparlamenten. In Bad Elster, wo der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls einen Beschluss dazu fasste, ist das Thema aber von besonderer Relevanz - gibt es in der Stadt doch ein Fernheizwerk und die Möglichkeit für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
07.02.2026
2 min.
„Transparent und belastbar“: Stadtrat im Vogtland einig wie selten
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (UB).
Der Stadtrat von Bad Elster hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Warum Stadträte trotz herausfordernder Zahlen viel Lob äußerten.
Tino Beyer
06.02.2026
3 min.
Nach emotionaler Ratsdebatte: Evangelische Oberschule soll in Bad Elster Miete zahlen
Das Schulgebäude an der Hagerstraße in Bad Elster: Grundschule, Evangelische Oberschule und Hort.
Die Evangelische Oberschule konnte die Räume im Schulgebäude von Bad Elster bislang mietfrei nutzen. Mit dem angekündigten Wegzug nach Markneukirchen ist eine Ratsmehrheit gegen diesen Bonus.
Tino Beyer
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
Mehr Artikel