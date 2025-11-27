Weltcup-Vorbereitungen in Klingenthal laufen: Es steigt auch wieder eine Welcome-Party

In zwei Wochen findet das große Sport-Event in der Vogtland-Arena statt. Am Donnerstag, 11. Dezember werden die Teams am Musikpavillon begrüßt.

Der Countdown läuft: Noch zwei Wochen bis zum Skisprung-Weltcup in Klingenthal. Vom 12. bis zum 14. Dezember machen die besten Springerinnen und Springer der Welt im Vogtland Station. Die Vorbereitungen für das große Sport-Event laufen auf Hochtouren.