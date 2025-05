Weltrekordversuch im Vogtland: Diese Stadt will mit Socken ins Guinness-Buch

Socken, so weit das Auge reicht: Die Stadt Zeulenroda will zu ihrer 700-Jahr-Feier im August 110.000 Socken auf elf Kilometer Wäscheleine aufhängen. Dafür werden überall in der Region Socken gesammelt.

Die Waschmaschine hat mal wieder einen Socken gefressen. Das Sockenpaar ist nicht mehr komplett. Stellt sich die Frage: Was soll aus der verbliebenen Socke werden? „Her damit", sagt Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW). Wie ihre Bürgermeister-Kollegen im Vogtland ruft sie in diesen Tagen die Bevölkerung ihrer Kommune auf,...