Wenn Kinder die Ostergeschichte lebendig machen: Musical berührt in Bad Elster

Rund 40 Kinder und Jugendliche traten mit dem Kindermusical „Es ist vollbracht“ am Sonntag in der Trinitatiskirche in Bad Elster auf. Erzählt wurde die Passionsgeschichte.

Die St. Trinitatiskirche in Bad Elster war am Sonntagnachmittag sehr gut besucht, als das Kindermusical „Es ist vollbracht“ aufgeführt wurde. Die Inszenierung mit rund 40 Kindern vom Gemeindezusammenschluss Christus-Kirchspiel Auerbach sowie aus Adorf erzählte die Passionsgeschichte vom Leiden und Sterben Jesu. Das Musical verbindet... Die St. Trinitatiskirche in Bad Elster war am Sonntagnachmittag sehr gut besucht, als das Kindermusical „Es ist vollbracht“ aufgeführt wurde. Die Inszenierung mit rund 40 Kindern vom Gemeindezusammenschluss Christus-Kirchspiel Auerbach sowie aus Adorf erzählte die Passionsgeschichte vom Leiden und Sterben Jesu. Das Musical verbindet...