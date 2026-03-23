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Johanna Meier (zweite von links) spielte Jesus beim Kindermusical „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster.
Johanna Meier (zweite von links) spielte Jesus beim Kindermusical „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Corinna Gruschwitz, Kantorin in Bad Elster, bei der Aufführung des Kindermusicals „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster.
Corinna Gruschwitz, Kantorin in Bad Elster, bei der Aufführung des Kindermusicals „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Das Kindermusical „Es ist vollbracht“ war in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster sehr gut besucht.
Das Kindermusical „Es ist vollbracht“ war in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster sehr gut besucht. Foto: Christian Schubert
Johanna Meier (zweite von links) spielte Jesus beim Kindermusical „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster.
Johanna Meier (zweite von links) spielte Jesus beim Kindermusical „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Corinna Gruschwitz, Kantorin in Bad Elster, bei der Aufführung des Kindermusicals „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster.
Corinna Gruschwitz, Kantorin in Bad Elster, bei der Aufführung des Kindermusicals „Es ist vollbracht“ in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Das Kindermusical „Es ist vollbracht“ war in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster sehr gut besucht.
Das Kindermusical „Es ist vollbracht“ war in der St. Trinitatiskirche in Bad Elster sehr gut besucht. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Wenn Kinder die Ostergeschichte lebendig machen: Musical berührt in Bad Elster
Von Christian Schubert
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Rund 40 Kinder und Jugendliche traten mit dem Kindermusical „Es ist vollbracht“ am Sonntag in der Trinitatiskirche in Bad Elster auf. Erzählt wurde die Passionsgeschichte.

Die St. Trinitatiskirche in Bad Elster war am Sonntagnachmittag sehr gut besucht, als das Kindermusical „Es ist vollbracht“ aufgeführt wurde. Die Inszenierung mit rund 40 Kindern vom Gemeindezusammenschluss Christus-Kirchspiel Auerbach sowie aus Adorf erzählte die Passionsgeschichte vom Leiden und Sterben Jesu. Das Musical verbindet...
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