Wenn nicht nur Zucker in die Tüte soll: Was Händler im Vogtland empfehlen

Ist bei der Zuckertüte der Name Programm oder finden Schulanfänger im Oberen Vogtland mehr als Süßigkeiten in ihren Schultüten? Was Geschäfte so an Alternativen im Angebot haben.

Dass Jana May zum Schulanfang am liebsten Bücher verschenkt, liegt nicht nur daran, dass sie in einer Buchhandlung arbeitet. Sie selbst liest gern. Es ist ihr wichtig, dass das Lesenlernen Kindern Freude bereitet.