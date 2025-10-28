Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
René Thalmann ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Kleingartenvereins „Heiterer Blick", wo er in einem Garten Bienen hält.
René Thalmann ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Kleingartenvereins „Heiterer Blick“, wo er in einem Garten Bienen hält. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Weshalb Berlin Verpächter von Kleingärten im Vogtland ist
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kleingartenverein „Heiterer Blick“ ist eine vogtländische Idylle: 16 Parzellen werden mitten in Adorf bewirtschaftet. Eigentümer der Grundstücke ist das Land Berlin. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Kombination?

Seit 2002 hat René Thalmann am „Heiteren Blick“ einen Garten. Seit 20 Jahren ist er Vorsitzender der Kleingartensparte, die Mitglied im Regionalverband ist. Gepachtet hat er seine Gärten vom Land Berlin. Mitten in Adorf? Wie kommt es, dass das Land Berlin Eigentümer von 16 Gärten im Vogtland ist?
