Wettradeln: Klingenthal landet im Vorderfeld

Beim Stadtfest war der Wettbewerb ein Höhepunkt. Es sprang Rang 7 und Geld für zwei Projekte heraus. Genauso in Schöneck, das auf Platz 20 einkam.

Klingenthal hat den 22. Städtewettbewerb der Versorger Envia M und Mitgas auf Platz 7 abgeschlossen. Beim Wettradeln zum Stadtfest wurden 234,21 Kilometer zurückgelegt. Die so erstrampelten 1572 Euro kommen dem Heimatverein Zwota für die Errichtung eines Bolzplatzes mit zwei Toren und Fallschutzmatten zu Gute, außerdem dem Verein Pro...