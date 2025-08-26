Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Archiv-Chefin als Umzugsmanagerin: Mit einer roten Plastikkiste voller Pläne kreiselte die langjährige Kreisarchivarin Sigrid Unger (65) vor zwei Jahrzehnten durchs Vogtland. Bild: Ronny Hager
Die Archiv-Chefin als Umzugsmanagerin: Mit einer roten Plastikkiste voller Pläne kreiselte die langjährige Kreisarchivarin Sigrid Unger (65) vor zwei Jahrzehnten durchs Vogtland. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Wie das Kreisarchiv Schloss Voigtsberg vor dem Verfall bewahrte
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange waren die Archive im Vogtland dort, wo auch der Salpeter wohnte. Vor 20 Jahren änderte sich das mit dem Umzug nach Voigtsberg. Welche stark gefragten Unterlagen und welcher Schatz hier liegen.

Es stand Spitz auf Knopf für Schloss Voigtsberg, und das ist noch nicht ewig her. Die Frage: Schafft es Oelsnitz, die große Burganlage überhaupt zu erhalten? Der Abbruch des neuen Teils stand am Horizont. Nicht zuletzt, als die Berufsschule ausgezogen war. Es kam anders. Das lag entscheidend an einem Ereignis vor 20 Jahren: dem Einzug des...
