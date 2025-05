„Wie die Hoffnung auf einen Gewinn bei 6 aus 49“: Was bringen drastische Grundsteuer-Erhöhungen in Bad Brambach?

Gemeinderäte diskutieren, ob die Sätze angehoben werden – womöglich sogar rückwirkend zum 1. Januar. Wieso nun debattiert wird, wer skeptisch ist und warum eine andere Steuer eingestampft werden soll.

Geht die klamme Gemeinde Bad Brambach aus Verzweiflung unter die Lottospieler? CDU-Gemeinderat Otto Fischer hat eindringlich davor gewarnt, die Grundsteuer-Hebesätze für die Bürger so weit hochzuschrauben, um an Bedarfszuweisungen des Landes heranzukommen. „Die Hürden für die Zuschüsse sind so hoch“, sagt der langjährige...