Wie ein Hund das Leben seines Herrchens rettet

Ein 85-jähriger Mann verschwindet am Nachmittag des Pfingstsamstag im Wald an der Falkensteiner Talsperre. Der Senior, vorher in Begleitung der Ehefrau, kehrt nicht zurück. Elf Stunden später wird er 8,5 Kilometer vom Ausgangsort gefunden: In einem Seitengraben an der Poppengrüner Straße in Bergen. Die "Freie Presse" berichtet -...