Wie Fans das Konzert von Puhdys-Legende Dieter „Maschine“ Birr in Bad Elster beeinflussten

Musiker Dieter „Maschine“ Birr präsentierte am Samstag im König-Albert-Theater Bad Elster eigene Lieder und Hits der Puhdys mit einem Streichquintett. Fans hatten bei der Songauswahl Mitspracherecht.

Ex-Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr hat vergangenes Jahr mit 81 Jahren ein neues musikalisches Projekt gestartet: Seit September ist er mit einem Streichquintett auf Tour. Am Samstagabend machte er im ausverkauften König-Albert-Theater von Sachsens Staatsbad Bad Elster Station. Die Ostrocklegende präsentierte sich bestens gelaunt und... Ex-Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr hat vergangenes Jahr mit 81 Jahren ein neues musikalisches Projekt gestartet: Seit September ist er mit einem Streichquintett auf Tour. Am Samstagabend machte er im ausverkauften König-Albert-Theater von Sachsens Staatsbad Bad Elster Station. Die Ostrocklegende präsentierte sich bestens gelaunt und...