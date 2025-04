Wie steht es ums Geld? Darum muss ein Stadtrat im Vogtland nochmal ran

In Schöneck geht es am Montag ums Geld und um den Jugendpark. In Klingenthal steht der Beschluss zum Etat 2025/26 an. Auch die Gemeinderäte in Triebel, Bad Brambach und Muldenhammer tagen.

Der Doppelhaushalt 2025/26 muss eine weitere Runde durch den Stadtrat Schöneck drehen. Damit beschäftigen sich die Abgeordneten am Montag, 18.30 Uhr im Ratssaal. Der Grund ist eine Formalie: In der Haushaltssatzung war die Höhe der Verwaltungskostenumlage 2026 für die Gemeinde Mühlental nicht enthalten. Mühlental und Schöneck bilden eine... Der Doppelhaushalt 2025/26 muss eine weitere Runde durch den Stadtrat Schöneck drehen. Damit beschäftigen sich die Abgeordneten am Montag, 18.30 Uhr im Ratssaal. Der Grund ist eine Formalie: In der Haushaltssatzung war die Höhe der Verwaltungskostenumlage 2026 für die Gemeinde Mühlental nicht enthalten. Mühlental und Schöneck bilden eine...