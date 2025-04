Wieder ein Einbruch in Bad Elster: Darauf hatten es Diebe diesmal abgesehen

Der Schaden in der Kurstadt beträgt mehr als 2500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag Am Schafgarten in Bad Elster einen Schuppen aufgebrochen und ein 28-Zoll-E-Bike der Marke Fischer, ein Fahrradschloss sowie einen Rasenmäher vom Typ Herkules MB470 gestohlen. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag informiert. Laut Polizei beläuft sich der Wert des...