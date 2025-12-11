MENÜ
In Adorf ist am Wochenende Modellbahnschau. Im Foto die TT-Anlage des Obervogtländischen Modelleisenbahnclubs.
In Adorf ist am Wochenende Modellbahnschau. Im Foto die TT-Anlage des Obervogtländischen Modelleisenbahnclubs. Bild: Johannes Schmidt
Der österreichische Hammond-Organist Raphael Wressnig tritt am Samstag, 20 Uhr im Riedelhof Eubabrunn auf.
Der österreichische Hammond-Organist Raphael Wressnig tritt am Samstag, 20 Uhr im Riedelhof Eubabrunn auf. Bild: Eckhard Sommer
Zur Schlossweihnacht wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Schloss und Rittergut Schilbach eingeladen.
Zur Schlossweihnacht wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Schloss und Rittergut Schilbach eingeladen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Wieder viel los im Oberen Vogtland: Die Tipps fürs Wochenende
Von Ronny Hager
Am zweiten Dezemberwochenende kommt Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig nach Eubabrunn, in Adorf startet die große Welt kleiner Züge, es gibt Märkte und Konzerte im Zeichen der Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsmärkte im oberen Vogtland: Am dritten Adventswochenende locken Adorf, Brotenfeld und Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen.
