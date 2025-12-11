Wieder viel los im Oberen Vogtland: Die Tipps fürs Wochenende

Oberes Vogtland
Am zweiten Dezemberwochenende kommt Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig nach Eubabrunn, in Adorf startet die große Welt kleiner Züge, es gibt Märkte und Konzerte im Zeichen der Vorweihnachtszeit.
Weihnachtsmärkte im oberen Vogtland: Am dritten Adventswochenende locken Adorf, Brotenfeld und Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen.
