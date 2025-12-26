MENÜ
Wie im Märchen Frau Holle: Simone Jahn und Enke Marlo ziehen ein Brot aus dem Ofen.
Die Winterausstellung „Die Welt von Frau Holle“ zeigt Illustrationen der Künstlerin Regine Heinecke im Illusorium auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz.
Die Goldmarie schüttelt den Apfelbaum. Diese und andere Illustrationen zum Märchen Frau Holle stammen von der Künstlerin Regine Heinecke und sind aktuell im Illusorium auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ausgestellt.
Oberes Vogtland
Winterausstellung in Oelsnitz: „Frau Holle“ lädt Familien auf Schloss Voigtsberg zum Mitmachen ein
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frau Holle lädt Familien auf Schloss Voigtsberg ein. Dort ist eine kleine Winterausstellung über das Märchen der Gebrüder Grimm zu sehen. Präsentiert werden Illustrationen von Regine Heinecke.

Dieses Mal keine große Sonderausstellung im Winter, dafür eine kleine Schau über das Märchen Frau Holle der Gebrüder Grimm. Im Illusorium auf Schloss Voigtsberg können Kinder und Familien das Märchen derzeit hautnah erleben.
