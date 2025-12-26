Winterausstellung in Oelsnitz: „Frau Holle“ lädt Familien auf Schloss Voigtsberg zum Mitmachen ein

Oberes Vogtland
Frau Holle lädt Familien auf Schloss Voigtsberg ein. Dort ist eine kleine Winterausstellung über das Märchen der Gebrüder Grimm zu sehen. Präsentiert werden Illustrationen von Regine Heinecke.
Dieses Mal keine große Sonderausstellung im Winter, dafür eine kleine Schau über das Märchen Frau Holle der Gebrüder Grimm. Im Illusorium auf Schloss Voigtsberg können Kinder und Familien das Märchen derzeit hautnah erleben.
