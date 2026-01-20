MENÜ
Fußweg am künftigen Service-Zentrum am Oelsnitzer Marktplatz am Nachmittag des 12. Januar.
Fußweg am künftigen Service-Zentrum am Oelsnitzer Marktplatz am Nachmittag des 12. Januar. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Winterprobleme: Stadt im Vogtland kündigt nach über einer Woche Antwort an
Von Ronny Hager
Schnee und Eis haben durch fehlendes Räumen zu Problemen auf Fußwegen und Gehflächen geführt. Das Oelsnitzer Rathaus will auf die Anfrage vom 12. Januar nun reagieren.

Der Schnee ist vielerorts im oberen Vogtland in den vergangenen Tagen geschmolzen - sind damit auch die Probleme auf nicht geräumten Gehflächen in der Oelsnitzer Innenstadt Schnee von gestern? So genau kann die Frage nicht beantwortet werden: Denn die Stadt Oelsnitz schwieg mehr als eine Woche zum Thema fehlender Winterdienst durch...
