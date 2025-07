Wo TV-Star Martin Semmelrogge am Mittwoch im Vogtland Autogramme gibt

Interessierte können den bekannten Schauspieler treffen. Und nicht nur das.

Schauspieler Martin Semmelrogge (69) ist der Star der derzeit im Vogtland gedrehten DDR-Corona-Satire „Maske auf, Genossen“. Am Mittwoch können Interessierte ihn live erleben: Am Hauptdrehort, der ehemaligen Mittelschule Bad Brambach (Schulstraße 1) gibt es ab 18 Uhr eine Autogrammstunde mit Semmelrogge. Zudem kann in der Schule das Hauptset...