Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Oberes Vogtland
Wochenend-Tipps: Erdäpfelfest, Heinz Rudolf Kunze und viel los in Oelsnitz
Redakteur
Von Ronny Hager
Am letzten August-Wochenende gibt es bei Festen und Veranstaltungen im Oberen Vogtland wieder die Qual der Wahl. Unter anderem locken Lottengrün, die Angler in Bobenneukirchen und die Gröndner Körbe.

Erdäpfelfest: In Lottengrün wird drei Tage groß gefeiert. Start im Festzelt ist Freitag, 18 Uhr. 19 Uhr gibt es Theater mit und für jedes Alter, ab 21 Uhr legt DJ Werner auf. Am Samstag startet 14 Uhr das Programm zu 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Lottengrün mit Wettkampf und Vorführung. Ab 20.30 Uhr spielen die Moonflyers. Am Sonntag ist...
