Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert.
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Bild: Mädler/Archiv
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert.
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Bild: Mädler/Archiv
Oberes Vogtland
Wochenend-Tipps für das Obere Vogtland: Bahn-Jubiläum, Kettensäger und Truck Stop
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große Feiern stehen am Wochenende im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf“ und des zweiten Musikwinkelfestes. In Plauen lockt die Sternquell-Wiesn, in Markneukirchen eine Jubiläumsgala.

Bahnjubiläum: Im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf“ steht die Jubiläumsveranstaltung an den Bahnhöfen Schönheide Süd (Wilzschhaus), Carlsfeld und Schönheide Ost (Schönheiderhammer) - samstags und sonntags jeweils 10 bis 18 Uhr. In Wilzschhaus gibt es das XII. WCd-Schmalspurbahnfestival. Der Wernesgrüner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
28.08.2025
4 min.
Wochenend-Tipps: Erdäpfelfest, Heinz Rudolf Kunze und viel los in Oelsnitz
Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Am letzten August-Wochenende gibt es bei Festen und Veranstaltungen im Oberen Vogtland wieder die Qual der Wahl. Unter anderem locken Lottengrün, die Angler in Bobenneukirchen und die Gröndner Körbe.
Ronny Hager
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
14:39 Uhr
4 min.
Wiesn, Wiesn und nochmal Wiesn: Aber ist da am Wochenende im Vogtland eigentlich noch mehr los?
Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen.
Der Bär steppt an den kommenden Tagen in der Region ordentlich - ob Pferdeschau, Mittelalterfest oder Country-Konzert. Und auch die Kettensägen in Muldenberg werden wieder heiß laufen.
Sabine Schott
Mehr Artikel