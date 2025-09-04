Wochenend-Tipps für das Obere Vogtland: Bahn-Jubiläum, Kettensäger und Truck Stop

Große Feiern stehen am Wochenende im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf“ und des zweiten Musikwinkelfestes. In Plauen lockt die Sternquell-Wiesn, in Markneukirchen eine Jubiläumsgala.

Bahnjubiläum: Im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf" steht die Jubiläumsveranstaltung an den Bahnhöfen Schönheide Süd (Wilzschhaus), Carlsfeld und Schönheide Ost (Schönheiderhammer) - samstags und sonntags jeweils 10 bis 18 Uhr. In Wilzschhaus gibt es das XII. WCd-Schmalspurbahnfestival. Der Wernesgrüner...